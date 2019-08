Differenziata a Messina, al via il porta a porta nelle prime zone dell'area Sud

La sfida fra MessinaServizi e i condomini cittadini continua. Ieri sono scattate le consegne del materiale per la differenziata ai 44 amministratori di tre zone dell'area Sud che non avevano risposto alle prime due “chiamate”. L'appuntamento, in questo caso, era stato comunicato dal Comune, con giorno e orario del passaggio di una delle squadre della Inpost che sta effettuando la consegna degli oltre 300mila pezzi che serviranno a dotare Messina di ciò che serve per dividere i rifiuti.

«Una volta che avremo la certezza che alcune zone sono state tutte servite - spiega il presidente della Messina Servizi Pippo Lombardo - faremo partire la differenziata, anche in alcune microzone, villaggi o rioni che siano».

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud - edizione di Messina in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE