Messina, la nuova rotatoria di viale Giostra sarà pronta a metà ottobre

La nuova rotatoria di viale Giostra, a Messina, sarà pronta a metà ottobre e resterà lì per sempre. Una dozzina di metri di rondò che non farebbero notizia se attorno non vi dovessero passare migliaia di mezzi pesanti e leggeri fino alla prossima estate.

Il comitato operativo per la viabilità ha valutato il progetto per la realizzazione di una rotatoria che possa facilitare le reimmissione in tangenziale di tutti quei mezzi che devono proseguire la loro marcia verso il Boccetta e che sono costretti a uscire dalla tangenziale proprio dallo svincolo di Giostra.

Per il via libera alla realizzazione serviranno alcuni approfondimenti che saranno prodotti a fine mese.

