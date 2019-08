Paura in una minicrociera alle Eolie, motonave si scontra con uno yacht: 5 feriti

Una delle classiche minicrociere che in questi giorni vengono organizzate per una visita mordi e fuggi delle isole Eolie si è trasformata in un viaggio di paura.

Intorno alle 11.30, infatti, una motonave della Visit Sicily Tour, a quanto pare partita da Capo d’Orlando, si è scontrata al largo di Salina con uno yacht.

Paura a bordo, dove viaggiavano diversi turisti, ma per fortuna si sono registrati solo cinque feriti lievi. Dopo le prime cure alla guardia medica di Santa Marina Salina, due feriti sono stati trasportati all’ospedale di Patti e uno in elisoccorso a Messina.

È prontamente intervenuta la Guardia Costiera di Lipari, che ha aperto un’inchiesta per verificare le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

