Giardini Naxos, accoltellato nella notte un turista 24enne

Un altro accoltellamento a Giardini Naxos. Dopo il 22enne di Biancavilla ferito da un 19enne di Adrano il 15 agosto scorso, stavolta è stato invece accoltellato un 24 enne turista tedesco.

Il fatto è avvenuto alle 3 di notte all'altezza del ponte San Giovanni. A segnalare l'episodio e fare scattare i soccorsi è stato un amico della vittima, che ha informato i Carabinieri di Taormina, presenti in zona per alcuni controlli. Sul posto è subito accorso il Comandante dei Cc di Taormina, Arcangelo Maiello, che ha raggiunto il ferito e ha constatato che il cittadino tedesco risultava ferito ad un gluteo.

Il malcapitato è stato poi trasportato in ospedale al San Vincenzo di Taormina. Sono in corso adesso le indagini dei militari dell'Arma per trovare l'aggressore.

