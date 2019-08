Mancanza di parcheggi e viabilità in tilt a Capo d'Orlando, Ingrillì: «Il multipiano si farà»

Girato l'angolo del Ferragosto, ecco che Capo d'Orlando conferma anche in questa settimana la fragilità del proprio sistema viario. La cronica mancanza dei parcheggi rimane il problema principale della vivibilità della cittadina tirrenica, che in alcune ore è soffocata dalle auto in fila e da quelle che parcheggiano ovunque. Eppure di aree libere ce ne sono tante, per cui da più parti si suggerisce di stipulare delle convenzioni per il loro utilizzo.

Intanto, di quel parcheggio multipiano coperto che il sindaco Franco Ingrillì aveva annunciato di voler realizzare non si vede ancora il progetto anche se il primo cittadino ha spiegato che «la realizzazione del parcheggio rappresenta un obiettivo dichiarato di questa Amministrazione».

