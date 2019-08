Migranti, "gravi anomalie" tecniche sulla Open Arms: scatta il fermo amministrativo

Dalle verifiche tecniche condotte dalla Guardia costiera su nave Open Arms sono emerse «gravi anomalie» che hanno comportato «l'immediato fermo amministrativo dell’unità a Porto Empedocle». A renderlo noto è la stessa Guardia costiera.

I militari della Guardia Costiera, che sono specializzati in sicurezza della navigazione, hanno proceduto alla verifica tecnica della nave e della certificazione in possesso ai sensi delle norme comunitarie ed internazionali vigenti per accertare le condizioni di sicurezza della nave stessa.

