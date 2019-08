Messina, vendeva pesce abusivamente: sequestrati 50 chili, la metà non commestibile

A far notizia, stavolta, non è soltanto l'ennesimo intervento contro l'ennesimo commerciante abusivo. Stavolta la notizia, che per certi versi è sconvolgente considerate le possibili conseguenze, sta nella natura di ciò che il commerciante abusivo vendeva indisturbato - fino a ieri - a qualsiasi cittadino si rifornisse da lui.

Con un'operazione congiunta, riporta la Gazzetta del Sud in edicola, la sezione Annona della polizia municipale, la guardia di finanza e l'Asp sono intervenute, ieri, tra piazza Ungheria e via Manzoni. E hanno sequestrato ben 50 chili di pesce. Solitamente il materiale sequestrato viene ridistribuito alle mense per i poveri. Ma - ed ecco la notizia choc - metà di quel mezzo quintale di pesce va mandato al macero perché non commestibile.

