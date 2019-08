Santo Stefano di Camastra, danni alla condotta del gas: strada chiusa

Italgas informa che nel primo pomeriggio di oggi a Santo Stefano di Camastra, alcuni operai di un’impresa estranea alla società intenti a effettuare lavori su un impianto fognario in via La Farina hanno danneggiato una condotta del gas.

«Al solo scopo precauzionale - dice Italgas - per consentire la riparazione del danno, i Vigili del Fuoco hanno disposto la sospensione della circolazione stradale. I tecnici Italgas sono già sul posto per assicurare la messa in sicurezza del tratto di condotta danneggiato cercando di garantire la continuità del servizio».

