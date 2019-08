Giardini Naxos, il latitante arrestato mentre tentava la fuga: il retroscena della cattura

«Ok, ok mi arrendo, non fate casino, c'è il bambino». Così si è arreso il broker della 'ndrangheta, Francesco Riitano, alias “Cicciariello Andreacchio”, 37 anni, elemento di spicco della temibile cosca Gallace di Guardavalle, arrestato mercoledì scorso a Giardini Naxos dai Carabinieri del Ros entrati in azione con i militari dei comandi provinciali di Catanzaro e Messina, ed in particolare con i colleghi di Taormina.

Il blitz che ha posto fine alla latitanza di Riitano è iniziato alle 20.25. Da qualche giorno i carabinieri braccavano il latitante calabrese, dopo averlo localizzato in vacanza a Giardini Naxos. Alloggiava in Via Iannuzzo 4.

I militari dell'Arma, a conclusione delle attività di osservazione e pedinamento, hanno circondato la sera del 21 agosto la palazzina ubicata nella zona di Recanati. Poi sono entrati in azione.

Dall'edizione di Messina della Gazzetta del Sud

