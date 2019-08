La vita spezzata della giovane Aurora a Messina, una serata di festa si trasforma in tragedia

Una corsa contro il tempo. Disperata. Perché disperate, fin da subito, erano apparse le condizioni di Aurora De Domenico. Aurora, 14 anni che sarebbero diventati 15 tra poche settimane, viaggiava da passeggera a bordo dello scooter guidato dal fratello Alberto, 17 anni. Pare che si stessero recando insieme ad una festa di compleanno.

Poi, come ricostruisce Sebastiano Caspanello sulla Gazzetta del Sud in edicola, l'impatto in via Consolare Pompea con un'auto guidata da un ventenne, G. Z., che ha scagliato lo scooter contro un palo.

Le condizioni di Aurora, studentessa che aveva appena chiuso il quinto ginnasio al liceo La Farina, sono apparse subito disperate e nonostante la corsa verso il Policlinico è morta per arresto cardiaco. Il fratello è stato trasportato all'ospedale Papardo: per lui diversi traumi, ma non è in pericolo di vita.

Incidente a Messina, scontro tra auto e moto a Ganzirri: muore una 14enne - Foto Lo scooter coinvolto nell’incidente Nello scontro ha perso la vita la giovane Aurora De Domenico L’incidente in via Consolare Pompea L’auto danneggiata I segni degll’incidente sull’auto L’incidente avvenuto intorno alle 20 Coinvolto anche il fratello della vittima

