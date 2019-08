Fiumedinisi, si ferisce a un braccio con una motosega: indagano i carabinieri

Si è ferito al braccio mentre tagliava legna con una motosega in un terreno nei pressi del campo sportivo di Fiumedinisi. È accaduto nella tarda mattinata di oggi: l'uomo è stato accompagnato alla vicina guardia medica e qui in un primo momento, visto il trauma, si era prospettato il suo trasporto in elicottero a Messina.

Poi però visto anche lo stato di agitazione del ferito, si è cercato di trasportarlo in autoambulanza al Policlinico. La vicenda è seguita anche dai carabinieri della stazione di Fiumedinisi.

© Riproduzione riservata