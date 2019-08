Incidente tra Rometta e Villafranca, un'auto si ribalta: traffico paralizzato

Incidente autonomo intorno alle 15 tra Rometta e Villafranca Tirrena in direzione Messina. Una Fiat Panda condotta da un uomo, che ha perso il controllo, si è ribaltata per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale sottosezione Scoppo.

Sul posto gli uomini del distaccamento vigili del fuoco volontari di Villafranca, un'ambulanza e la stradale. Per il conducente solo tanta paura. Traffico paralizzato fino alla rimozione del veicolo.

© Riproduzione riservata