Messina, a metà settembre la differenziata da Giampilieri a Tremestieri

C'è già una buona fetta della città che è stata attrezzata per far partire la raccolta differenziata. Ed entro metà settembre potrebbe fare da apripista al nuovo servizio. La consegna dei contenitori alle famiglie messinesi non è andata in vacanza. C'era parecchio tempo da recuperare e così il ritmo è aumentato proprio nel mese di agosto. Di casa in casa e di condominio in condominio, l'area coperta è cresciuta fino a raggiungere la quasi totalità della zona uno dell'area sud.

In buona sostanza, a quasi tutti gli abitanti della zona che va da Giampilieri, il confine sud della città, fino allo svincolo di Tremestieri, sono stati forniti i kit per la differenziata.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE