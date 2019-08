Taormina, il "marchio" della mafia non solo sui dolci: il fenomeno è esteso

"Rimuovere quei nomi dai nostri dolci? Se verrà fatto un provvedimento da parte del Comune che a Taormina vale per tutti e in qualsiasi ambito, nessuno escluso, lo rispetteremo senza alcun problema. Certamente però non potranno esserci delle eccezioni".

Così la famiglia Chemi, e dunque la pasticceria “Roberto”, finita in questi giorni al centro delle polemiche per la presenza nella propria vetrina di dolci chiamati i “mafiosi al pistacchio” e “cosa nostra alle mandorle”, prende posizione sulla richiesta che potrebbe arrivare dal Comune di Taormina di togliere quei nomi della discordia. Il sindaco di Taormina si è schierato contro l'accostamento della mafia ai dolci.



