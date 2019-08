Paura a Sant'Angelo di Brolo, 91enne cade in una scarpata: è fuori pericolo

Paura a Sant'Angelo di Brolo per la brutta caduta di un novantunenne in una piccola scarpata adiacente alla sua abitazione, in contrada Guzzipodo. Fortunatamente pare che le sue condizioni non siano gravi ma l'uomo è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Patti, dove si trova ricoverato per le cure del caso e per i necessari accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione l'anziano sarebbe caduto mentre percorreva un viottolo, forse per un capogiro, e le sue grida e i suoi lamenti sono state udite e hanno presto fatto scattare i soccorsi. Sul posto i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Patti e i vigili del fuoco che hanno raggiunto l'uomo e tratto fuori in barella dalla piccola scarpata.

