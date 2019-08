La morte della giovane Aurora a Messina, oggi l'addio commosso della comunità

Palloncini. T-shirt “ricordo” e fiori. Scene commoventi e strazianti nel luogo di culto più importante della città. Lo stesso in cui è stato dato l'ultimo saluto ai figli di questa terra vittime di incidenti: Rosario, Margherita, Martina e adesso Aurora. Un destino comune li ha uniti e abbracciati. Tutti e quattro morti in via Consolare Pompea. Stavolta, saranno i funerali di Aurora De Domenico a lasciare Messina attonita, a suscitare interrogativi senza risposta, a guidare l'omelia in programma oggi pomeriggio, alle 16, in cattedrale.

Una sorta di evento gioioso e colorato per ricordare gli occhi lucenti e il sorriso smagliante della ragazza. Un addio a cui parteciperà tutta la comunità messinese, sconvolta dal dramma manifestatosi venerdì scorso.

