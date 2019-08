Messina al buio, illuminazione in tilt: saltano 3 cabine di trasformazione

Un grosso black out, fra i più importanti di quest'anno, ha lasciato al buio una parte ampia delle strade del centro di Messina. L'impianto di pubblica illuminazione è andato in tilt perché sono andate fuori uso, per motivi tecnici ancora da approfondire, tre cabine di trasformazione. Si tratta di punti nevralgici peraltro molto vicini fra loro e questo ha aumentato l'effetto “tenebre” in giro per Messina.

A saltare la cabina di via Regina Elena, quella del corso Cavour e quella di via XXIV Maggio. Le omonime strade ma anche quelle limitrofe sono rimaste con i lampioni spenti con gli ovvi pericoli per chi guidasse e soprattutto per chi dovesse attraversare la strada.

© Riproduzione riservata

