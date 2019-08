Stadio di Patti, via ai lavori delle scale d'emergenza per la tribuna

Iniziati i lavori d’installazione delle scale di emergenza a servizio della tribuna coperta dello stadio comunale Gepy Faranda di Patti. Si tratta di uno step fondamentale lungo il percorso di ristrutturazione dell’impianto sportivo di contrada Case Nuove Russo, propedeutico all’ottenimento dell’agibilità degli spalti da parte della commissione provinciale di vigilanza.

A distanza di quasi due anni dall’assegnazione di 60 mila euro per i lavori di adeguamento della tribuna coperta e dopo l’approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo necessario per poter procedere alla stipula del contratto e alla consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria, l’intervento ha finalmente preso il via questa mattina attraverso l’installazione delle due scale di emergenza, mentre nei mesi scorsi si era già proceduto alla ristrutturazione dei locali da adibire a infermeria. A questo punto bisognerà solo espletare i passaggi amministrativi e burocratici per l’ottenimento dell’ok da parte della Commissione.

