Cinque turisti italiani che stavano per naufragare con la loro imbarcazione sono stati soccorsi dalla guardia costiera a Ginostra. L’operazione è stata coordinata dal tenente di vascello Francesco Principale.

Il gozzo era finito in una secca e stava per affondare. Tempestivo l'intervento del gommone Cp e i vacanzieri sono stati portati in salvo.

