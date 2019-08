Problemi idrici a Messina, via agli interventi tecnici

Sì sono conclusi stamattina i sopralluoghi nonchè i primi interventi tecnici dell’Amam per dare soluzione ai problemi di approvvigionamento idrico che hanno attanagliato i tre condomìni della Via San Jachiddu e Tremonti.

E' stato possibile accertare che i disservizi non erano addebitabili ad Amam, comunica l’azienda, ma a questioni tecniche private degli stessi condomini, nonchè ai recenti lavori per la posa della fibra ottica.

I residenti hanno preso atto degli interventi effettuati, e di quelli in programma per i prossimi giorni, che porteranno al complessivo ritorno alla normalità.

“Si coglie l'occasione - scrive l’Amam in una nota - per comunicare alla cittadinanza che Amam è sempre disponibile a verificare, insieme agli amministratori di condominio, responsabili di attività commerciali e privati cittadini, le cause di disservizi idrici, che a volte risultano essere individuabili nell'impiantistica privata in luogo di quella pubblica prevenendo criticità che portano ad allarmismi ingiustificati”.

