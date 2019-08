Autovelox, a Letojanni in un mese 2669 contravvenzioni

Sono arrivati i dati di aprile relativi alle multe agli automobilisti indisciplinati, e come sempre si tratta di grandi cifre. Il riferimento è soprattutto all'autovelox sulla via Nazionale e agli apparecchi che fotografano le infrazioni ai semafori, al pericoloso incrocio tra la Statale 114, la via IV Novembre (che collega col centro) e alla strada provinciale 11 che conduce da Letojanni a Mongiuffi Melia.

Il Comune, riporta la Gazzetta del Sud in edicola, noleggia i dispositivi da un'impresa specializzata, che si occupa anche di elaborare e spedire gli atti, e che adesso ha reso noti i dati più recenti. Per quanto riguarda il mese di aprile, sono state inviate 2.669 contravvenzioni. L'ente locale verserà alla ditta 35.284 euro, che comprendono le spese per l'affitto degli apparecchi e l'elaborazione e l'invio dei documenti.

