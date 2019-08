Bomba d'acqua a Patti, disagi e allagamenti: tombini saltati e strade chiuse

Una bomba d’acqua si è abbattuta su Patti intorno alle 13. Un temporale di forte intensità ha creato molti problemi su tutto il territorio comunale. A subire i disagi maggiori è stata la frazione di Marina di Patti, in particolar modo la via Cristoforo Colombo è stata invasa da un vero e proprio fiume. Diversi i tombini saltati e l’acqua è entrata in alcuni negozi, arrecando danni a diverse attività.

All’incrocio tra la via Colombo e la via Agliastri si è verificato un allagamento con conseguenti criticità. Problemi si sono registrati anche nella zona di corso Matteotti, Via Cattaneo, la zona di Catapanello, la frazione Case Nuove Russo e all’incrocio con la via Fratelli Cervi dove è saltato l'asfalto. Anche la strada di Santo Spirito, la nuova bretella che collega con il centro cittadino, è stata chiusa momentaneamente forse anche a causa dell'allagamento della parte iniziale di Via Fontanelle Alta dove sbocca l'arteria.

Allagamenti a Patti Bomba d'acqua a Patti

A causare i disagi e gli allagamenti, con molta probabilità, oltre al forte temporale che ha riversato, in circa mezz'ora, una notevole quantità d’acqua, ha contribuito il fatto che la rete di smaltimento delle acque bianche è ormai insufficiente, visto che risale a circa cinquant’anni fa e che, in particolare nel periodo estivo, evidenzia la sua vetustà. Forse una migliore programmazione complessiva mirata ad un rifacimento della rete di smaltimento delle acque bianche, almeno nei punti di maggiore criticità, noti da tempo, potrebbe prevenire il ripetersi di fenomeni simili considerando che, ormai, sempre più spesso si verificano temporali di breve durata, ma di forte intensità, che fanno registrare danni e disagi sia in estate che in inverno.

