Catamarano rischia di affondare a Stromboli, salvati due turisti

Un catamarano con a bordo due turisti di nazionalità francese ha rischiato di affondare a Stromboli. Il natante si era incagliato a Punta Lena e ha iniziato a imbarcare acqua dalla chiglia.

Lanciato l’sos è intervenuto il gommone della guardia costiera in servizio nell’isola delle Eolie. Con motopompe si è proceduto alla messa in sicurezza dell’unità e a mettere in salvo i due vacanzieri.

Sul fronte del mare, a seguito del parossisma registrato ieri sull'isola di Stromboli, questa mattina il capo dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, dopo un incontro con i centri di competenza scientifica, ha deciso di estendere l’interdizione di navigazione, nel tratto di mare antistante la sciara del fuoco, da un chilometro ad un miglio marino (pari a 1.852 metri). La misura è stata ritenuta necessaria per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

