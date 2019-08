Messina, concorso per 46 agenti della municipale: come partecipare

La gazzetta Ufficiale regionale ha pubblicato il bando di concorso per 46 nuovi agenti di polizia municipale che il Comune di Messina deve assumere nel prossimo biennio. Potranno lavorare per 12 mesi ma divisi in due tranche.

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica con i relativi allegati dovrà essere presentata esclusivamente online dalle ore 12 di oggi, venerdì 30, sino alle 23.59 di lunedì 30 settembre.

Prevista una preselezione e poi un doppio esame scritto e orale.

Ecco le regole per partecipare al concorso: clicca QUI

