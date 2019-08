Appalti e concessioni edilizie a Salina: 84 avvisi di garanzia

Si chiama “Isola Verde”, perché i fatti si sono verificati nel “paradiso” di Salina, dove tutto sarebbe stato consentito, l'operazione dei carabinieri che ha portato alla notifica, per 84 persone, di altrettanti avvisi di garanzia in cui si contestano una serie di reati ai danni della pubblica amministrazione.

Le contestazioni variano dall'associazione a delinquere per i componenti di due “comitati d'affari” che avrebbero “governato” sul territorio e sulle attività amministrative della vita comunale di Santa Marina Salina e Malfa. Inoltre, a vario titolo, agli 84 indagati, si contestano, oltre al concorso in abuso d'ufficio e alla falsità in atti pubblici, reati quali corruzione, peculato, turbativa di pubblici incanti, omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale, rivelazione di segreti d'ufficio.

GLI INDAGATI

Tra gli indagati l’ex sindaco di Santa Maria Salina Massimo Lo Schiavo, 46 anni; il capo dell’ufficio tecnico dello stesso comune Giuseppe Caravaglio, 54 anni; un tecnico libero professionista a cui si contesta la partecipazione ad entrambe le “associazioni” di Santa Marina e Malfa, Antonio Podetti, 56 anni, che è stato anche sindaco di Leni; architetto dell’Utc di Santa Marina Elena Caruso, 49 anni; un geometra dello stesso ufficio Antonio Battaglini, 54 anni; l’ex comandante della stazione dei carabinieri dell’isola Gimmi Stefani, 55 anni; l’attuale sindaco di Santa Maria, Domenico Arabia, 40 anni; Maria Carmela Alì, 72 anni; Salvatore Grillo, 74 anni; Carmelo Rapisarda, 70 anni; Pietro Maria Aliello, 52 anni; Marina Bonanno, 47 anni; Gaetano Basile, 87 anni; Francesco Gullo, 70 anni; Teodoro Cataffo, 67 anni; Graziella Longo 48 anni; Luisa Mantegazza, 59 anni; Luigi Pollone, 38 anni; Santina Gullo, 61 anni; Salvatore Follone, 71 anni; Rosanna Victoria Rimertz, 46 anni; Mario Primo Cavaleri, 69 anni; la dirigente della IV unità operativa della Soprintendenza di Messina Mirella Vinci, 62 anni; Clara Follone, 61 anni; Francesco Stagno, 37 anni; Davide Osvaldo, 33 anni; l’ex direttore generale dell’Asp di Messina Gaetano Sirna, 66 anni; Amelia Di Franco, 64 anni; Angelo Oliveri, 44 anni; Pietro Oliveri, 47 anni; Arturo Cappadonia, 70 anni; Carmelo Porcino, 64 anni; Pasquale Liberatore, 70 anni; Lucio Ziino, 55 anni; Massimo Cavallaro, 59 anni; Elio Benenati, 54 anni; Francesco Gendusa, 63 anni; Maria Letizia Molino, 59 anni; Gabriele Schifilliti, 67 anni; Gaetana La Greca, 50 anni; Caterina Giuffrè, 59 anni; Giorgio Giuffrè, 55 anni; Sabina Giuffrè, 47 anni; Antonino Famulari, 53 anni; Salvatore Caruso, 46 anni; Gianfranco Celi, 51 anni; un tecnico del Comune di Malfa Arturo Ciampi, 55 anni; Salvatore Perillo, 45 anni; Paola Barbaro, 57 anni; l’ex sindaco di Malfa Virgilio Ciampi, 73 anni di Malfa; Giuliana Cafarella, 30 anni; Roberto Pirera, 46 anni; Martino Basile, 35 anni; Veronica Caccetta, 32 anni; Daniela Virgona, 47 anni; Mario Virgona, 49 anni; Santino Ofria, 56 anni; Carmelo Pinto Vraca, 63 anni; Antonino Sutera, 46 anni; l’ex sindaco di Malfa Salvatore Longhitano, 72 anni; Alessandro De Grazia, 45 anni; Annalisa Pellicanò, 45 anni; Roberto Campagna, 51 anni; Natale Jeni, 46 anni; Clelia Urzì Brancati, 45 anni; Italo Strani, 57 anni; Monica Bellantone, 45 anni; Sergio Fasulo, 45 anni; Christian D’Ambra, 40 anni; Enzo Cumbo, 58 anni; Sergio Zavone, 38 anni; Generosa La Rosa, 76 anni; Maria Volante, 41 anni; Domenico Paratore, 63 anni; Angela Morello, 57 anni; Biagio Alizzi, 67 anni; Lorenzo Cincotta, 55 anni; Antonino Vasquez, 53 anni; Massimo Taranto, 41 anni; Maria Concetta Siragusano, 47 anni; Antonino Cafarella, 42 anni; Ivan Davanzo, 70 anni; Francesco Bartolone, 53 anni; Gaetano Massimo Polisano, 54 anni.

