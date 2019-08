Incidente a Lampedusa, barca finisce contro uno scoglio e affonda: salvati 15 turisti

Quando ancora i riflettori sono accessi sulla vicenda dei migranti soccorsi dalla nave Mare Jonio, ferma da giorni a largo di Lampedusa, si torna a parlare dell’isola delle Pelagie. Stavolta per una barca da escursioni finita contro uno scoglio con 15 turisti a bordo.

Una tragedia sfiorata e tanta paura per i passeggeri che sono stati immediatamente soccorsi e portati a riva da motovedette della Capitaneria e da barche private. Pochi minuti dopo il salvataggio la barca «Liliana» è affondata appoggiandosi sugli scogli. L’incidente si è verificato al largo dell’Isola dei Conigli, la spiaggia più rinomata di Lampedusa.

La Capitaneria sta ora tentando di evitare che il natante sprofondi trattenendolo vicino alla scogliera. Qualora dovesse colare a picco del tutto, infatti, sarebbe molto difficile recuperarlo. Secondo quanto è emerso dai primi accertamenti, un oggetto - una cima o un pezzo di legno - sarebbe finito nell’elica creando, con l’urto, una grossa falla e facendo perdere al capitano il controllo del timone.

Il comandante, Ettore Sparma, è riuscito a controllare la barca fino a farla poggiare sugli scogli. È stata una manovra da manuale che ha di fatto salvato la vita dei turisti. A Lampedusa «Liliana» è una delle imbarcazioni più utilizzate per le escursioni: porta poche persone e garantisce un servizio di prim'ordine. Sull'isola è già in corso una gara di solidarietà e decine di marinai si sono diretti sul luogo dell’incidente per potere dare aiuto.

Nei giorni scorsi un falso-allarme aveva portato scompiglio sull'isola. Si era parlato di una frana di parte del costone che sovrasta la spiaggia dell’Isola dei Conigli. Ma in pochi minuti la notizia, che era rimbalzata sui siti web, si è sgonfiata. Nessuna frana, tanto meno sull'Isola dei Conigli.

Solo un piccolo smottamento, ma nella vicina zona della Tabaccare. A causarlo era stato un turista. Salendo sulla scogliera, raggiunta a nuoto assieme alla moglie e a due figli, arrampicandosi ha provocato un cedimento di terriccio e pietre.

