Messina, la Regione invia fondi al Comune: toccherà ai cittadini decidere come spenderli

C'è un piccolo gruzzolo di fondi pubblici che i messinesi potranno decidere come spendere. A maggio scorso, il consiglio comunale ha approvato un apposito regolamento, che detta la modalità di spesa di 80.492,98 euro. Si tratta del 2% delle somme trasferite al Comune dalla Regione per l'anno in corso, che una legge siciliana destina alla “Democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune”.

Il Comune ha lanciato un invito a tutti i cittadini, le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati ad esprimere la loro preferenza per l'utilizzo delle somme, «proponendo una azione nell'interesse della propria città».

