Ospedale di Sant'Agata, al via i lavori per mettere in sicurezza il punto nascita

Da domani al via gli interventi progettati per l'ospedale di Sant'Agata Militello. Lo scorso 20 agosto il direttore generale dell'Asp di Messina, Paolo La Paglia, effettuò una verifica tecnica per definire alcuni dettagli riguardanti lo spostamento del reparto di ostetricia e ginecologia sullo stesso piano del blocco operatorio per mettere così in sicurezza il punto nascita. Adesso tutto è pronto per dare il via alla fase operativa.

La scaletta degli interventi immediati contempla dunque lo spostamento del reparto di ostetricia e ginecologia dall'attuale terzo piano al secondo in corrispondenza del blocco operatorio; il trasferimento al terzo piano del reparto degenza di chirurgia ed al primo piano l'ortopedia e traumatologia.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud - edizione di Messina in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE