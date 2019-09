Rifiuti, il Comune di Capo d'Orlando punta a tagliare i costi

Si avvia verso la riduzione di almeno il 21% rispetto al costo attuale la spesa del Comune di Capo d'Orlando per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'attuale gestore, la Multiecoplast, ha rescisso il contratto a partire dal prossimo 15 settembre per la situazione debitoria del Comune da cui avanza fatture per oltre 3 milioni. Somma che potrebbe ridursi per le contestazioni avanzate da Palazzo Europa per servizi presumibilmente non resi o parzialmente effettuati. Il nuovo contratto avrà la validità di sei mesi. Dalla relazione emerge che il costo del servizio è di 1.930.000 euro l'anno, mentre quello presunto del trasporto è 120.000 euro. Considerato che l'appalto copre un periodo di sei mesi il suo costo sarà di 965.000 euro più 60.000 euro, con un risparmio del 21% circa rispetto all'attuale.

