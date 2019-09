Un parte di cornicione si è staccata da un balcone in via Tommaso Cannizzaro a Messina poco prima delle 17. Le porzioni di cemento cedute hanno rischiato di ferire alcuni passanti, ma fortunatamente nessuno transitava in quell'istante esatto.

Tanta paura, però, per chi si trovava nella zona. Solo un miracolo ha evitato il peggio. Adesso l'area sarà delimitata e interdetta al transito pedonale.

