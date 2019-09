Due detenuti scoperti con i telefoni in carcere a Messina e Barcellona, aperta un'inchiesta

La procura e la squadra mobile di Messina hanno aperto un'indagine dopo il ritrovamento e il sequestro di due telefoni cellulari "in dotazione" a due detenuti, attualmente ristretti uno nel carcere di Messina e l'altro a Barcellona Pozzo di Gotto.

La vicenda, ancora del tutto da chiarire, a quanto pare sarebbe stata segnalata dalla polizia penitenziaria, che dopo una serie di ispezioni ha rinvenuto i due telefoni. Sono in corso accertamenti a carico dei detenuti che avevano la disponibilità dei cellulari.

Gli investigatori della mobile stanno lavorando per capire chi ha fornito i due apparecchi ai detenuti e soprattutto a cosa siano serviti in questi giorni. Sono in corso perquisizioni nelle due città.

© Riproduzione riservata