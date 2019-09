Linea tranviaria a Messina, cantieri in vista: manutenzioni e nuovi servizi

Fra poco si aprirà il “cantiere-tram” a Messina. Per ora nessuno spostamento del tragitto, ma una serie di modifiche e ammodernamenti che potrebbero cambiare l'impatto sulla città. Il primo investimento è quello che riguarda la cosiddetta “cura del ferro”. Quasi 11 milioni che serviranno ad allungare la vita al tram. Quindici anni dopo il battesimo, è stata scelta la via dell'aggiornamento delle macchine e delle linee, scommettendo ancora sull'efficienza del mezzo pubblico più usato dai messinesi.

Gli 11 milioni sono divisi in due parti. 6,7 milioni serviranno per una manutenzione straordinaria delle vetture. 4,4 milioni saranno spesi invece per sistemare la parte strutturale della linea, gli interventi per l'alimentazione aerea e per l'armamento.

