Messina, villaggi distanti dal Comune: dalla zona nord tre proposte per limitare i disagi

Una Circoscrizione in più, una divisione territoriale diversa o la più “rivoluzionaria” idea di separarsi dal Comune per formarne uno che dia piena autonomia ai villaggi della periferia nord di Messina. Quest'ultima è l'idea del Comitato Montemare, arrivato ad un passo dal referendum sulla scissione e ancora convinto che la migliore soluzione per il bene dei residenti sia proprio la separazione amministrativa da Palazzo Zanca.

Le alternative sono quelle del comitato “Messina Nord” che prevedono la nascita di ulteriori quartieri. “Messina Nord” punta allo «scorporamento dal Sesto Quartiere», con la creazione di un'ottava municipalità, la “Montemare”. Mentre l'attuale Sesta Circoscrizione dovrebbe diventare la Settima prendendo il nome di “Capo Peloro”. Sette, perché un altro scorporamento andrebbe effettuato anche in zona sud.

