Lavori e feste di quartiere, a Messina nuovi divieti di sosta e linee bus modificate

Lavori e feste di quartiere: a Messina cambia la viabilità. Ecco in ordine tutti i divieti e i cambiamenti varati dal comune.

Per consentire alla MessinaServizi Bene Comune interventi di scerbatura e di pulizia nei villaggi di Rodia, Marmora e S. Saba sono state disposte limitazioni viarie in vigore dal 4 al 6 settembre. Nella fascia oraria 6-12, sarà vietata la sosta su entrambi i lati del lungomare di Rodia; giovedì 5, dalle 6 alle 12, la sosta sarà interdetta sul lungomare di Marmora; infine il medesimo divieto, sempre dalle 6 alle 12, vigerà sul lungomare di San Saba.

In occasione dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie, che si svolgeranno domenica 8 a Rodia, dalle ore 15 alle 24, per agevolare l’entrata e l’uscita del Simulacro della Madonna dalla chiesa parrocchiale, nella piazza del villaggio, vigerà il divieto di sosta temporaneo nello spazio antistante la chiesa e lungo tutto il perimetro della piazzetta adiacente.

Cambiamenti anche per le linee dei bus. Per consentire interventi di riqualificazione della pavimentazione stradale di alcune strade di Messina, l’ATM ha disposto da oggi a venerdì 6, modifiche ai percorsi della linea 20/22 (San Licandro – Conca d’Oro). Pertanto, dalle ore 21 di oggi sino alle 7 di domani, mercoledì 4; dalle 21 di domani alle 7 di giovedì 5, e dalle 21 di giovedì 5 alle 7 di venerdì 6, la linea 20/22 in andata, giunta in via Garibaldi, percorrerà a destra i viali Giostra, della Libertà, Annunziata, Conca d’Oro (via Fiore) e contrada Citola; al ritorno, da contrada Citola, Conca d’Oro (via Leonardi), S. Licandro Alto, via S. Licandro (a destra bar Rizzo), viale R. Elena, viale Giostra e tragitto regolare.

