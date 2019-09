Migranti in Sicilia: sequestrata la Mare Jonio, fermato lo scafista della Eleonore

La polizia di Ragusa ha fermato un presunto scafista del gommone con a bordo 104 migranti soccorsi dalla nave Eleonere, approdata ieri a Pozzallo e sottoposta a sequestro amministrativo per non avere rispettato il divieto di ingresso in acque italiane.

Si tratta di un diciottenne sudanese indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Lo scafista è stato individuato dalla Squadra Mobile di Ragusa dopo l'ascolto di numerosi testimoni.

Sempre sul fronte migranti, nelle ultime ore la guardia di finanza ha sottoposto a sequestro la nave Mare Jonio, al momento alla fonda all'isola di Lampedusa.

Intanto settantuno migranti sono giunti, nella tarda serata di ieri, a bordo del traghetto Sansovino, a Porto Empedocle (Agrigento). Tra di loro anche i 15 bambini, alcuni dei quali neonati, che erano stati soccorsi dalla nave Mare Jonio. I minori non accompagnati giunti sul molo sono stati 18, tre invece le donne incinte.

Tutti erano stati imbarcati stamattina dopo aver lasciato l'hotspot di Lampedusa. Un gruppo di 48 migranti è stato trasferito nella struttura d'accoglienza "Villa Sikania" di Siculiana, mentre gli altri sono stati dislocati in altre strutture. Il trasferimento è avvenuto mentre a Porto Empedocle si festeggia San Calogero: il santo nero molto venerato nell'Agrigentino.

