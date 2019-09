L'ex cava di Barcellona diventa una discarica d'amianto, è allarme

L'area abbandonata dell'ex cava di argilla di via Leopardi, nel quartiere Quartalari di Barcellona, nella quale fino agli inizi degli anni 80 sorgeva una fornace di laterizi, è stata trasformata in discarica di residui di cemento amianto.

La condizione di degrado della vasta area situata al centro del quartiere, specie in corrispondenza dei ruderi di uno dei capannoni utilizzato per il processo di lavorazione dei laterizi, espone ai pericoli di inalazione per il rischio di dispersione delle fibre pannelli di cemento frantumati gli abitanti della zona e persino gli scolari della scuola primaria Cairoli e a vicinissima distanza della scuola dell'Infanzia.

