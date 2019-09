Stromboli verso la normalizzazione, escursioni vietate oltre i 290 metri

L'attività esplosiva dello Stromboli si è attestata - così come evidenziano i vari centri di competenza, anche durante le video conferenze - ad un livello medio, rispetto a quelle che sono le ordinarie caratteristiche del vulcano e, comunque, in regresso rispetto ai giorni precedenti. Non vi è, invece, attività effusiva. Tutto lascia propendere che il vulcano vada verso una normalizzazione della sua attività, anche se - come evidenzia la comunità scientifica - c'è la non prevedibilità di eventi straordinari.

Stante questa situazione, pur perdurando lo stato di allerta “arancione”, il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, in raccordo con gli studiosi e la Protezione civile, ha emesso una ordinanza con la quale dispone che, nell'isola di Stromboli «nessun mezzo navale può sbarcare un numero di persone superiore alle 200 unità».

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE