Esplosioni e rischio tsunami, un sistema di allerta sonoro per Stromboli

Lo Stromboli conferma, nelle ultime 24 ore, il suo stato di “quiete”, rispetto ai giorni scorsi e nell'isola si programmano le prove generali che si terranno, lunedì prossimo, per testare il sistema di allerta sonoro. Le sirene suoneranno attraverso due meccanismi: in automatico per la segnalazione di rischio tsunami grazie al collegamento diretto con le boe collocate in prossimità della Sciara del fuoco e in maniera manuale per quanto riguarda la segnalazione di imminente attività esplosiva del vulcano.

"Per quanto riguarda i dettagli relativi alla prove generali e alle modalità con le quali sarà comunicata alla popolazione l'effettuazione di tali prove - ha dichiarato il sindaco Marco Giorgianni - sarà data ampia informazione nei prossimi giorni".

