Messina si prepara all'avvio del porta a porta, si comincia da sud

Ancora pochi giorni e il porta a porta farà il suo ingresso da sud. Messina è stata divisa in tre aree e in quattro zone per ciascuna area. La zona 1 dell'area sud è stata coinvolta dal servizio di consegna dei materiali per poter dare la possibilità ai cittadini di fare la differenziata. Da Giampilieri a Mili Marina la distribuzione è stata completata.

All'appello, mancano solo 12 condomini su 120 complessivi. In una settimana è facile immaginare che sarà chiuso il conto e a quel punto Messina Servizi avrà la prima possibilità di dare il via libera all'attesa sperimentazione.

