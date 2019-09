PalaNaxos, una risorsa abbandonata nel totale disinteresse della politica

A pochi mesi dalla conclusione del mandato elettorale, passa ormai alla futura nuova Amministrazione il compito di provare a riportare “in vita” il PalaNaxos.

Nonostante le periodiche voci di una possibile svolta e di una soluzione risolutiva, la struttura che potrebbe rappresentare il punto di riferimento per una destagionalizzazione del turismo in città e che potrebbe dare un impulso significativo all'economia locale, è rimasta in pieno stato di abbandono. La rifunzionalizzazione è rimasta chimera e il PalaNaxos rimane nell'oblio e in un'amara condizione di abbandono.

