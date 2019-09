A Messina tornano gli scuolabus dopo 10 anni: revisionati 16 mezzi

Consentire a tutti gli studenti residenti nei villaggi di Messina di raggiungere i plessi scolastici senza difficoltà.

Per l’anno scolastico 2019/2020 - si legge sulla Gazzetta del Sud in Edicola - saranno messi a disposizione gli scuolabus di proprietà dell’Atm che garantiranno ai circa 300 alunni che abitano nelle zone prive di scuole e costretti a spostarsi di diversi chilometri per raggiungere le aule di arrivare nelle classi senza difficoltà.

Il servizio sarà a disposizione di chi abita in zone come Pezzolo, Santa Lucia, San Filippo, Cumia, Bordonaro e tutti gli altri quartieri più distanti dove le scuole sono state chiuse o accorpate ad altri plessi.

I mezzi, circa 16, messi a disposizione dei cittadini, già presenti nell’autoparco dell’azienda trasporti, sono stati revisionati e messi in pista a spese dall’Atm. Gli scuolabus mancano in città da quasi dieci anni, a parte una breve parentesi nel 2014.

