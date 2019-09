Inchiesta su concessioni, il sindaco di Santa Marina Salina: "Non mi dimetto"

«Ho fiducia nella magistratura e non mi dimetto». Lo ha dichiarato il sindaco di Santa Marina Salina Domenico Arabia, dopo che risulta tra gli 84 indagati per l’inchiesta «Isola Verde» che interessa anche il Comune di Malfa.

«In relazione all’inchiesta - dice - che mi vede anche coinvolto personalmente per aver partecipato in qualità di vice Sindaco alla concessione di una deroga all’ordinanza di sospensione estiva dei lavori edili, alla procedura di selezione di una figura professionale di supporto estivo per la farmacia comunale e all’occupazione di aree da adibire a parcheggio, sempre per il periodo estivo, provvedimenti adottati nell’assoluta buona fede e schivi da interessi sia personali che familiari, intendo esprimere la mia totale fiducia sia alla magistratura inquirente sia all’Arma dei Carabinieri per gli accertamenti eseguiti e, fiducioso di un esito favorevole dell’inchiesta per ciò che mi riguarda».

"Intendo anche confermare il mio impegno di Sindaco di Santa Marina Salina - puntualizza - a proseguire con serenità il mio mandato nell’assoluta legalità e nella ricerca di soluzioni che contribuiscano in maniere palese e concreta al superamento della situazione che, mio malgrado, è stata evidenziata dall’inchiesta mediante l’adozione di opportuni provvedimenti di discontinuità nell’ambito dell’attività amministrativa dell’Ente».

Lunedì su richiesta del gruppo di minoranza guidato da Domenico Giuffrè è stato convocato in seduta urgente il consiglio comunale e l'opposizione è intenzionata a richiedere le dimissioni della giunta Araba e del consiglio comunale.

