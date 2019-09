Anziano trovato morto in casa a Terrasini, forse un omicidio dopo una tentata rapina - Video

Un anziano di 84 anni, Mercurio Nepa, è stato trovato morto questa mattina all’interno della sua abitazione in via Venezia, a Terrasini.

A scoprire il corpo dell'uomo, un italo americano conosciuto da tutti con il nome di Mike, riverso in una pozza di sangue, sarebbe stata la badante.

Secondo quanto emerso, i carabinieri sospettano che l'uomo possa essere stato ucciso al termine di una violenta tentata rapina: la casa sarebbe stata trovata a soqquadro. Sul posto i carabinieri e la scientifica stanno effettuando i rilievi di rito.

Mercurio Nepa, detto Mike, era stato denunciato dalla Guardia di finanza per usura e gli erano stati sequestrati i beni. Nella sua abitazione le fiamme gialle avevano trovato polizze di assicurazione sulla vita, quote di fondi d’investimento e denaro contante per oltre 135 mila euro. Dopo quattro anni, Nepa era stato assolto e gli era stato restituito il patrimonio sequestrato.

Per decenni aveva vissuto a Detroit e tra il 2002 e il 2010 avrebbe concesso prestiti per oltre 65 mila euro a privati e commercianti, che poi si sarebbe fatto restituire applicando tassi d’interesse compresi tra il 40 e il 675% annui. Denunciato da una presunta vittima e difeso dall’avvocato Giovanni Infranca, i giudici della quinta sezione penale del Tribunale di Palermo l’avevano assolto. La Procura aveva chiesto una condanna a tre anni e la sentenza di assoluzione non è stata appellata.

Durante il processo erano state interrogate altre persone che avevano negato rapporti con Mercurio Nepa ed erano finite sotto accusa per favoreggiamento.

La persona che aveva sporto denuncia è stato ritenuto inattendibile dai giudici, mentre alcune presunte vittime hanno dichiarato che l’uomo non chiedeva niente, solo la restituzione del capitale.



