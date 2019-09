Capo d'Orlando, domani la protesta di Fp Cgil: "Chiediamo rispetto della dignità dei lavoratori"

"Oggi ritorniamo a chiedere: pane, lavoro e dignità” è lo slogan che accompagnerà la manifestazione della Cgil, Funzione Pubblica che sarà inscenata domani durante il consiglio comunale di Capo d’Orlando, convocato per le ore 19 con un nutrito ordine del giorno ed in particolare con l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021.

Lo rende noto Nino Pizzino, coordinatore del sindacato che specifica “Fino alla conclusione del consiglio comunale di Capo D'Orlando, la RSU FP CGIL ed il sottoscritto segretario provinciale, Nino Pizzino, della FP CGIL, saranno con bandiere e striscioni a presidio nella sala consiliare per protestare sul persistente e perenne stato di disagio economico subito oramai da mesi e da anni dai dipendenti dell'Ente. Noi diciamo basta una volta per tutte e non ci accontentiamo dei soliti ossi (qualche stipendio pagato a singhiozzo o quando oramai è la situazione diventa di una gravità estrema)”.

Poi aggiunge: “La FP CGIL vuole solo e semplicemente il rispetto della dignità dei lavoratori. Sarà un presidio pacifico, decoroso e dignitoso per i lavoratori e per le istituzioni, perché noi rispettiamo e difendiamo le istituzioni libere e democratiche. Dopo più di un secolo si ritorna a chiedere: 'Pane e lavoro' per questo cent'anni fa nacque il sindacato ed oggi questo ritorniamo a chiedere: pane, lavoro e dignità".

E’ delle ultime ore anche la convocazione di una assemblea sindacale del MGL, Movimento Giovani lavoratori per mercoledì alle ore 9 con all’ordine del giorno proprio “la difficile situazione relativa al pagamento degli stipendi”.

© Riproduzione riservata