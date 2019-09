Nessun presidio delle forze dell'ordine, a Milazzo è sosta selvaggia in Marina Garibaldi

Stavolta, a Milazzo, hanno vinto gli incivili. Dopo due settimane di apprezzata opera delle forze dell'ordine, che hanno multato le auto parcheggiate al centro della carreggiata della marina Garibaldi, sabato sera non c'era il presidio di carabinieri e polizia ma c'erano le auto in sosta, non solo al centro della strada ma anche in doppia fila, sulle strisce pedonali, anche in prossimità degli scivoli dei disabili.

I problemi della Polizia locale sono arcinoti, mentre carabinieri e polizia con le poche pattuglie a disposizione debbono assicurare più servizi. Ecco, quindi, che una presenza fissa nella marina Garibaldi diventa pressoché impossibile.

