Rapinarono il Bingo di via Messina Marine, tre arresti a Palermo

La Polizia di Stato ha arrestato Vittorio La Barbera, 21 anni, e Antonino Leto, 23 anni, accusati di avere rapinato il Bingo di via Messina Marine a Palermo. Un dipendente, cassiere della sala scommesse di 36 anni M.N. accusato di favoreggiamento è finito ai domiciliari.

La Barbera e Leto il 28 gennaio scorso, secondo l'accusa, "sarebbero entrati nel locale portando via 3 mila euro. L'impiegato, unico testimone oculare non aveva fornito nessun dettaglio utile per risalire agli autori dei colpi". Secondo gli agenti il cassiere conosceva i due indagati che sono stati riconosciuti sui profili Facebook. In alcune foto indossavano gli stessi vestiti utilizzati durante il colpo.

