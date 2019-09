Esposizione all'amianto alla raffineria di Milazzo, la procura chiede 17 assoluzioni

Il pubblico ministero Alessandro Liprino ha chiesto al giudice monocratico del Tribunale di Barcellona Antonino Orifici, l'assoluzione, con la formula per “non aver commesso il fatto”, di 17 imputati coinvolti nell'inchiesta giudiziaria sull'esposizione dei dipendenti della Raffineria di Milazzo all'amianto, avviata a seguito dell'esposto di 64 lavoratori che nel tempo sono stati impegnati nell'industria petrolchimica e nelle ditte dell'indotto. L'assoluzione è stata chiesta anche per la società “Raffineria di Milazzo” che, quale persona giuridica, era sta rinviata a giudizio.

Imputati in questo processo, accusati di omicidio colposo e di omissione omissione colposa di cautele per evitare l'esposizione all'amianto, i vertici dell'azienda rimasti in carica fino al 2012.

