Cantieri aperti a Messina, il punto sulle opere più importanti della città

I cantieri destinati a cambiare il volto della città di Messina, dal porto di Tremestieri alla via Don Blasco; quelli aperti e che viaggiano più spediti, come quello del mercato Zaera e di alcune scuole; e altri che verranno aperti, come quello, atteso ormai da quasi trent'anni, del torrente Cataratti-Bisconte. Il “cantiere Messina”, seppur a diverse velocità, procede.

La fine dell'estate è il momento giusto per fare il punto della situazione. Sulla Gazzetta del Sud in edicola il punto sui cantieri di Tremestieri, di via Don Blasco, del mercato di Zaera cove i lavori procedono secondo il cronoprogramma, sulle scuole e infine quelli riguardanti in torrente Caratatti-Bisconte.

