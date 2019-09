Fiumedinisi, oggi il verdetto per il sindaco di Messina Cateno De Luca

Il giorno della sentenza. Oggi, dopo la camera di consiglio, ultimo atto del processo che ha già visto in pratica all'udienza scorsa la conclusione del dibattimento, i tre giudici del collegio presieduto da Maria Celi pronunceranno il verdetto d'appello per il cosiddetto “sacco di Fiumedinisi”, che tra gli altri vede coinvolto il sindaco di Messina Cateno De Luca, all'epoca dei fatti primo cittadino del centro ionico. E il passaggio cruciale è uno, prescindendo dalla sentenza nella sua interezza.

Ovvero se i giudici, così come chiede l'accusa, decideranno di far “rivivere” il reato di tentata concussione a carico di De Luca, cancellato dalla sentenza di primo grado e riqualificato in tentata induzione indebita a dare o promettere utilità, e quindi dichiarato prescritto (il dibattito a livello giurisprudenziale sulla demarcazione delle due tipologie è comunque tuttora aperto).

Se questo accadrà, la tipologia del reato di tentata concussione farà scattare i meccanismi previsti dalla legge Severino. In concreto sarebbe la Prefettura a dover dichiarare la sospensione dalla carica, per la durata di 18 mesi, del sindaco De Luca, con la “reggenza”, in questo arco di tempo, del vice sindaco Mondello. L'articolo 11 del testo legislativo dispone infatti la sospensione di diritto dalle cariche per gli amministratori locali che abbiano riportato una condanna non definitiva per una serie di reati, tra cui anche la tentata concussione.

Sul fronte del processo, nell'aprile scorso, il sostituto procuratore generale Adriana Costabile, che sostiene l'accusa, ha chiesto la condanna di De Luca a quattro anni e quattro mesi di reclusione. Sul presupposto giuridico, rispetto al quantum della pena, che nella vicenda sia sussistente la tentata concussione. Ha poi sollecitato anche la condanna a 3 anni e 8 mesi per Tindaro “Gino” De Luca, fratello di Cateno, e a 2 anni e 8 mesi per Benedetto Parisi, all'epoca dei fatti presidente della commissione edilizia del centro ionico. Condanne «comprensive degli aumenti a titolo di continuazione».

Di tenore diametralmente opposto, come riporta la Gazzetta del Sud in edicola, le considerazioni del prof. Carlo Taormina, difensore di De Luca, durante la sua arringa: aspetti ampiamente positivi del “Contratto di quartiere”, che fu reale attività di valorizzazione di quel territorio, per le ricadute dal punto di vista sociale ed economico, con un progetto che fu ammesso a finanziamento.

