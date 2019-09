"No al numero chiuso all'università", protesta degli studenti a Messina

Protesta degli studenti a Messina contro i test di ingresso per l'accesso alle professioni sanitarie. Il sit-in al polo Papardo dell'Università di Messina è stato organizzato da Fajdda - Unione Giovanile indipendentista.

"Il numero chiuso è emblema di un’università sempre più elitaria che non garantisce a tutti e tutte il diritto allo studio. Un meccanismo in cui chi può sostenere le spese dei test, e dei costosissimi corsi di preparazione agli stessi, ha più probabilità di accedere a determinati corsi di laurea", si legge in una nota degli organizzatori.

"Il numero chiuso e la demolizione progressiva delle nostre università rispondono ad una stessa logica: è il denaro (di una famiglia o di una regione) che garantisce il diritto allo studio. Ecco che si instaura così un circolo vizioso: le università con maggiori finanziamenti potranno garantire un maggior numero di posti disponibili, mentre le altre (per lo più meridionali) si svuoteranno. Queste operazioni, infatti, costringono sempre più giovani, senza servizi e prospettive, ad andare via dalla propria terra. È questa la prima fondamentale negazione del diritto allo studio per le ragazze e i ragazzi siciliani", afferma la studentessa Rosa de Meo.

